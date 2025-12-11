俳優の横浜流星（29）が11日に都内で行われた「2025 第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」に出席し、「話題の人物賞」を受賞した。凜としたブラックコーデで登場。19年、「ベストキャラクター賞」を受賞していて「6年越しに素敵な賞をいただき、光栄」と喜びを伝えた。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では主人公・主人公の蔦屋重三郎を好演。「名のある歴史の人物に比べて資料が少ないので、脚本家の先生