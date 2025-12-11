オリックスが11日、来季の新外国人選手として、前レイズのボブ・シーモア内野手（27）との契約合意を発表した。一塁手で、今季3Aで30本塁打を記録した長距離砲。メジャーでは今季26試合で打率・205、1本塁打、5打点を記録した。チームは今季ともに新加入だったディアスが2本塁打、オリバレスが本塁打なしに終わり、既に退団が決定。助っ人で20本塁打に到達したのは18年のロメロ（25本）が最後となっており、圧倒的なパワーを誇