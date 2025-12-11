9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）が11日、都内で行われた『第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式』に出席。ベストアーティスト賞を受賞した。【写真】似てる？Kの物まね中のTAKIメンバーを代表し、FUMAは「今年活躍したすてきな方たちと並ぶことができて、光栄です」と喜びのコメント。「実感がわいていないですが、いつも応援してくださるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付した