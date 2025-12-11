子役の永尾柚乃（9）が11日、「2025第38回小学館DIMEトレンド大賞」ベストキャラクター賞を受賞し、都内で贈賞式に出席した。2025年のトレンドをつくり、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる賞。この日ははかま姿で登壇し、「わくわくどきどきで、“わくどき”で、ありがたくて感謝でいっぱいです」と話し、会場を和ませた。今年個人的に流行ったものを問われると「妖怪が流行りました。大好きが止まりません」と明かし