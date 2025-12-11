仲間との作業中に、勤務中に･･･日常の中で突然 “救命率が極めて低い事案”に遭遇した男性たち。 【写真を見る】消防が解説する「救命の連鎖」 とっさの判断で命を救った彼らには、共通点がありました。 草刈り中に 仲間が･･･ 8月、熊本県南小国町の住民たちが牧野で草刈りをしていました。すると突然、70代の男性の姿が見えなくなりました。 「どうしたのかな？」 近くにいた1人が後ろを振り返ると、男性は心肺停止の状態で