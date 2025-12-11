東京・あきる野市の住宅で11日正午過ぎ、「煙が出ている」と住人から119番通報がありました。火は、約2時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警視庁などによりますと、この家には家族3人が住んでいて、通報した60代の女性は自力で避難したということですが、75歳の男性と100歳の女性の2人と連絡が取れていないということです。現場は、JR武蔵五日市駅から2km余りの住宅地です。