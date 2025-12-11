国税庁は11日、2024事務年度（昨年7月〜今年6月）の調査などによる所得税の追徴税額が前年度比33億円増の1431億円だったと発表した。3年連続で過去最高を更新した。同庁の担当者は人工知能（AI）活用による調査事務の効率化を要因に挙げ「深度のある調査を的確に行った」と話している。所得税の実地調査の件数は4万6896件（前年度比1.3％減）、申告漏れ所得の総額は9317億円（同6.5％減）だった。また無申告者に対する追徴税