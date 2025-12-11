大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災で、大分県警は１１日、実況見分や目撃者の証言など捜査の結果から、火元は焼け跡から見つかり死亡が確認された男性（７６）方と発表した。出火原因については「特定できていない」としている。火災は１１月１８日夕に発生。住宅など１８７棟（暫定値）を焼き、焼損範囲は佐賀関半島側の住宅地と一部山林で約４万８９００平方メートルに上る。