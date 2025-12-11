オリックスは11日、ルイス・ペルドモ投手との来季契約合意を発表した。加入2年目の今季は50試合登板2勝4敗、防御率3・17。リーグ2位の33ホールドを記録するなど、セットアッパーとして貢献した。助っ人右腕は球団を通じ、「来シーズンも変わらずプレーできることになり、本当にうれしいです。球団・ファンの皆さまの変わらぬサポートに心から感謝しています。オリックス・バファローズは私の家族であり、その一員となれるこ