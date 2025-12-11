気象台は、午後3時53分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 11日15:53時点秋田県では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒■能代市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒■男鹿市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒■上小阿仁村□大雨警