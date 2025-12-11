ロックバンド、back numberが大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に出場することが11日、関係者への取材で分かった。出場は2022年以来2度目で、当時は企画枠で白組歌手としては初の出場となる。来年2〜3月開催のミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック中継などで流れるNHKウインタースポーツテーマソングのアーティストに選ばれており、書き下ろし曲「どうしてもどうしても」などを発表していた。11年にメジャーデ