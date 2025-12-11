迷惑系インスタグラマーの“パジャママン”ことジョンソン・ウェンが、アリアナ・グランデに突進した事件で投獄された数週間後、レディー・ガガのコンサートから退場させられたことが明らかになった。先月、シンガポールで開催された「ウィキッド 永遠の約束」のレッドカーペットイベントで、ウェンは警備用の柵を飛び越え、アリアナに駆け寄り、腕を回した。すぐさま共演のシンシア・エリヴォと警備員が介入し、大事には至らなか