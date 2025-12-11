坂道が多い神戸では、日常の移動手段として電動アシスト自転車を利用する人が増えている。近年は新車の価格が上昇し、12万〜15万円が主流で、20万円に達するものもあるという。こうしたなか、神戸市須磨区で、使われなくなった電動アシスト自転車を整備して販売する専門店が注目を浴びている。「ミゾクール」の店内溝呂木健一さんは、以前から電動アシスト自転車に関わる仕事をしていた経験をいかし、7年ほど前、中古電動アシ