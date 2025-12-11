アイスランド津山提供：津山市 津山市志戸部の屋外スケート場「アイスランド津山」が、12月13日、今季の営業を開始します。現在、氷づくりの作業を進めています。 アイスランド津山のリンクは、屋外スケート場としては西日本最大級の、1830平方メートルのリンクを備えています。現在、1日10回ほど水をまき、氷の厚さが8cmになるよう、作業を進めています。 アイスランド津山によりますと、昨季は1万