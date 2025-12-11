【芸能界クロスロード】国分太一の先行きはさらに険しくなった…「答え合わせ」連呼会見後、STARTO社がTOKIOとの年内契約終了発表フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」が来年3月いっぱいで打ち切りになる。「めざまし8」を引き継ぐ形で司会も引き続き谷原章介が担当。コメンテーターに武田鉄矢、カズレーザー、杉村太蔵らを起用し、強化を図ったが、TBS系の「サンデージャポン」から数人、お借りしてきたようなメンバー。朝