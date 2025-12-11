「暴君のシェフ」（Netflix）のイケメン道化師・コンギル役で話題になった、イ・ジュアン（29）が今月7日に都内でファンミーティングを開催した。韓国版「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」でデビュー、184センチの高身長。繊細な演技でも定評のある実力派。今後は日本でも芸能活動を始めるという彼を直撃した。永野芽郁が“濡れ場あり”韓流ドラマで「セクシー派女優転身、世界デビュー」の仰天情報──「暴君の〜」のオーデ