Valveが開発するゲーミングPC「Steam Machine」は、2017年に発表されたHDMI 2.1ではなく、2013年の古いHDMI 2.0に対応しています。これは、HDMI規格を管理するHDMIフォーラムによりHDMI 2.1のオープンソース実装が拒否されており、Steam Machineに搭載されたオープンソースのAMDドライバーが対応できないためだとの指摘があります。Why won’t Steam Machine support HDMI 2.1? Digging in on the display standard drama. - Ars T