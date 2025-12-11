オリックスは１１日、新外国人として前レイズのボブ・シーモア内野手を獲得したと発表した。攻撃力強化を目指し、今季３Ａで３０本塁打を放った左の大砲を最上位にリストアップ。１１月から獲得交渉を進め、この日の正式発表に至った。背番号は４５となる。シーモアは球団を通じ「このような素晴らしい機会を与えてくださったオリックス球団に感謝してもしきれません。私も妻も、日本でのこの機会をとても楽しみにしています。