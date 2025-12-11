◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」監督時代の長嶋茂雄さん（享年８９）に“撮影妨害”されたことがある。１９９３年冬、静岡から熱海へ新幹線で移動するミスターを取材した時のことだ。通常は記者とペアで動くことが多いが、この日は私だけ。「静岡着１８時頃のひかり号、グリーン車から降りてくるはず。こだまに乗り換えて熱海まで行く」という情報をたよりに、新幹線の上りホームでグリーン車の停車位置付近に張り込んだ。