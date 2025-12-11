８日、吉木薩爾陸上シェールオイル国家級モデル区の中国石油新疆油田シェールオイル「ＪＨＷ７４−３３」号井。（ウルムチ＝新華社配信／徐志遠）【新華社ウルムチ12月11日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団（CNPC）は9日、中国初の陸上シェールオイル国家級モデル区となる新疆ウイグル自治区の吉木薩爾（ジムサル）陸上シェールオイル国家級モデル区の今年の原油生産量が170万トンを超え、国家級実証プロジェクト建設任