Ｊ２ヴァンフォーレ甲府は１１日、昨季までＪ３ツエーゲン金沢でコーチを務めていた渋谷洋樹氏（５９）が新監督に就任することを発表した。渋谷氏は北海道出身で、現役時代のポジションはＤＦ。室蘭大谷高を卒業後は１９８５年から古河電工（現・ジェフ千葉）で元日本代表監督の岡田武史氏らとともにプレー。ＰＪＭフューチャーズを経て、ＮＴＴ関東で９７年に現役を引退した。監督としてはこれまで大宮アルディージャ（２０１