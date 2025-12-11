カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選が１０日にカナダ・ケロウナで行われ、日本代表（世界ランク５位）フォルティウスがノルウェー（同７位）に６―５で勝利し、８大会連続五輪出場を決めた。その瞬間を現地で目撃した芸人が話題となっている。その人物とは、１９９０年代に日本テレビ系「進ぬ！電波少年」の「電波少年的懸賞生活」で注目を集めたタレント・なすび。日本時間１１日、自身のインスタグラムで「ミラ