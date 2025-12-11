９日、２０２５年湖南「歓楽瀟湘」優秀大衆芸術作品公演で上演された群舞。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙12月11日】中国湖南省長沙市の浜江文化園で9日、省文化・観光庁が主催する2025年湖南「歓楽瀟湘（しょうしょう）」優秀大衆芸術作品公演が開かれた。舞踊や合唱、寸劇、歌唱劇、器楽など多彩な大衆芸術が披露され、湖南省各地の地域性や民俗文化、観光資源の魅力を伝えた。９日、２０２５年湖南「歓楽瀟湘」優