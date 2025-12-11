ことし6月までの1年間に行われた税務調査で、所得税の申告漏れに対する追徴課税の総額が過去最高でした。また、いわゆる「転売ヤー」に対して2900万円ほどを追徴課税した事例も紹介されました。国税庁が発表したことし6月までの1年間に実施した税務調査の結果によりますと、所得税の申告漏れに対する追徴税額の総額は1431億円で、過去最高となりました。国税庁は、AIを活用して、申告漏れの可能性が高い納税者を選定し、効率的に調