青山学院大の箱根駅伝壮行会が行われ、主将を務める4年生エース・黒田朝日選手が意気込みを語りました。黒田選手にとっては今回が最後の箱根駅伝。「この4年間やってきたことをすべて出し切って、有終の美を飾って、みんなで総合優勝して終わりたいなと思っています。自分としても、これまでで1番いい走りができるといいなと思います」と意気込みを語ります。さらに希望区間について「これまで2年間走ってきた2区です」と口にする