同学年の男子生徒の胸などを複数回蹴ったとして、香川県警は１０日、県内に住むいずれも１６歳の男子高校生２人を暴行容疑で逮捕した。２人とも容疑を認め、いじめだった旨の説明をしているという。発表によると、２人は共謀。１１月２７日昼、県内の公園で男子生徒をブランコの前に立たせた上で、交代でブランコをこぎながら、胸などを複数回蹴った疑い。うち１人は「痛がったり嫌がったりする姿を見るのが面白くていじめた