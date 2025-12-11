NGT48¤Î3´üÀ¸¿ùËÜË¨¡Ê20¡Ë¤È5´üÀ¸Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê19¡Ë¤¬11Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¹±Îã¤Î20ºÐ¤Î»²ÇÒ¡¢µ§Åø¡Ê¤­¤È¤¦¡Ë¤ò¿·³ã¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜÅÂ¤Ç¤Îµ§Åø¡¢2¿Í¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¶Ì¶ú¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ò·ò¹¯¤Ë¡£³Ú¤·¤¯¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¿ùËÜ¡Ë¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»ä¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÊÃ«¸ý¡Ë¤È¡¢µ§´ê¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÍèÇ¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î