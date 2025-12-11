11日昼ごろ、札幌から秋田に向かっていた北海道エアシステムの旅客機が函館空港に緊急着陸しました。右のエンジンにトラブルが発生し、左のプロペラで飛行を続けたということです。函館空港に緊急着陸したのは、札幌丘珠空港から秋田空港に向かっていたJAL2823便です。運行する北海道エアシステムによりますと、離陸から2分後の午後0時34分ごろ、右のエンジンにトラブルが発生。左のプロペラで飛行を続け、午後1時33分に函館空港に