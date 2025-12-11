フィンランドの名門クラブであるFCハカのスタジアムが放火の被害にあったという。英『THE Sun』が報じている。同クラブは9度のリーグ優勝や12回のカップ戦優勝の過去をもつフィンランドを代表するクラブの1つではあるが、今シーズンは振るわず。フィンランドの一部リーグであるヴェイッカウスリーガを11位（全12チーム）で終え、降格が決まっていた。そんななか、同メディアによると、日曜日の夕方、同クラブのテーターン・ケンタ