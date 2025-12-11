俳優の杉浦太陽が10日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美と、友人で俳優の小池徹平と番組で共演したことを報告した。この日、杉浦は「今日は、ひるおび生放送後、ノンと合流」と明かし「友人の小池徹平も一緒に」と3ショットを公開。「あの有名な子育てトーク番組に、みんなで共演」と報告した。また「身内感がすごかったw」と楽しんだ様子でコメント。最後に「お正月特番なので、オンエアが楽しみです」と期待をつづり