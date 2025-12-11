楽天は１１日、かつて楽天でプレーした福井優也（３７）と佐藤智輝（２５）がアカデミーコーチに就任すると発表した。福井は早大時、斎藤佑樹（前日本ハム）、大石達也（前西武）らと「早大三羽烏」と呼ばれた右腕。２０１０年ドラフト１位で広島に入団し、１９年から楽天に４年間在籍した。その後ＢＣリーグ・福島でプレーし、２４年からコーチを務めていた。「楽天イーグルスでの４年間を含む今までのプロ野球、独立リーグで