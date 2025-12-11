阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）に登録していたが、１１日に抽選除外となったサンブライト（牝２歳、美浦・鈴木慎太郎厩舎、父ロードカナロア）は、登録のある朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神・芝１６００メートル）と、ひいらぎ賞・２歳１勝クラス（１２月２０日、中山・芝１６００メートル）の両にらみであることが分かった。この日、鈴木慎調教師が「（朝日杯は）メンバーが強いですし、ひ