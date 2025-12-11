インフルエンザの感染拡大中 12月1日(月)～7日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は3064人で、前の週から1.16倍となりました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 1医療機関あたりの報告数は50.06人で、警報レベルの基準値30人を超えています。 熊本県は「流行が継続するおそれがある」として、定期的な換気や手洗い、マスク着用を含む咳エチケットなどの基本的な感染予防を徹底