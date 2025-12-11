ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で１７日から「名探偵津田」の第４弾が放送されるのに先立ち、１０日に第２弾で開設された「戸隠ｃｈａｎｎｅｌ」が約１年ぶりに更新された。全編英語でハーフと思われる女性が戸隠村の歴史を紹介しているが、第４弾では再び、戸隠村が関係してくる可能性が出てきた。今回の動画はエリザベス鈴木さんという女性が、戸隠村について「神々と修験者と忍者の物語を紡いできた」と説明。この地に１