株式投資で資産1億円を目標にしている人は多いのではないだろうか。とはいえ、その道は決して平坦ではない。そこで、今回は実際に“億り人”になることに成功した個人投資家・ヘムさんを取材。ヘムさんがどんな株をどんな手法で取引し、成功を手に入れたのかじっくり聞いているので、投資の参考にしてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年1月号の「勝ち組個人投資家13人の29のワザ！【1億円】の作り