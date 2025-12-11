元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、都内で、「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式に出席した。2025年を「駆け抜けた年」と称した。「ひとつひとつ丁寧に、コツコツと頑張ったけどもう12月」とすると、肌感覚では「年始から3カ月」と明かした。それを踏まえた上で、26年は「まずいただいたお仕事をコツコツとやるのは大前提」とし、「さらに自分から発進したい」とした。「31歳になるので挑戦だけでなく、今