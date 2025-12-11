北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）は10日、死去したアレクサンドル・マツェゴラ駐北朝鮮ロシア大使を弔問するため、平壌のロシア大使館を訪れた。朝鮮中央通信が11日、伝えた。金正恩氏は大使館に花束を供え、朝ロ関係の強化に尽力した同大使の功績をしのんで黙とうした。併せて遺族や大使館幹部らと面会し、深い哀悼と見舞いの意を表した。同通信によると、金氏はマツェゴラ氏について「朝ロ友好の歴史に特筆すべき貢献をした有