北朝鮮の朝鮮労働党は9日、平壌で第８期中央委員会の第13回総会拡大会議を招集。党中央委メンバー、政治局構成員、各省庁・機関の幹部、地方の党・行政幹部および軍幹部らが参加している。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩総書記（国務委員長）が議長を務め、まず議長団が選出されたうえで、５つの議題が承認された。これには「2025年の党と国家政策の実施状況の総括」「党中央検査委員会の活動報告」「来年予定されている第９回党大