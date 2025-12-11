マウスコンピューターは12月10日、同社Webダイレクトショップで「冬のボーナスセール」を開始した。期間は2025年12月24日10時59分まで。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを対象に、最大80,000円の割引をうたっている。以下、セール品の一部を紹介しておく。セールの詳細は特設ページにてご確認いただきたい。mouseノート（15.6型、Core i7-13620H）「mouse A5-I7U01BK-A」https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5