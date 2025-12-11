ガールズグループHearts2Heartsが、来年2月に初のファンミーティングを開催する。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！Hearts2Heartsは2026年2月21日・22日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2026 Hearts2Hearts FANMEETING 」を開催する。今回のファンミーティングは、Hearts2HeartsがS2U（ファンダム名）を“ソーシャルクラブ”へ招待するというコンセプトで、メンバーたちの多彩な魅力を楽しめ