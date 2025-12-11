Stray Kidsがアメリカ・ビルボードの年間チャートでトップに輝き、“グローバルトップアーティスト”としての地位を改めて証明した。【写真】「激アツ」スンミン、日本の人気俳優とツーショットビルボードが12月9日（現地時間）に公式ホームページで発表した2025年の年間（Year-End）チャートによると、Stray Kidsの『SKZHOP HIPTAPE “合（HOP）”』と4thフルアルバム『KARMA』が、ワールドアルバムチャートでそれぞれ1位と2位を