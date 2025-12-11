ジョン・シナ（48歳）が、WWEと新たな5年契約を結んだ。12月13日に予定されている「サタデー・ナイト・メイン・イベント」でプロレス界からの引退が決定しているジョンだが、その後もアンバサダーとしてレスリング界に貢献するという。WWEのYouTubeに投稿された動画でジョンはこう明かした。「今後はWWEのアンバサダーになる。もう5年契約を交わしたよ」「僕は『できるだけ長くお願いします』って感じだった。従業員としても、貢献