女優ナナが挑発的なランジェリー姿で、ファンを魅了した。【写真】あそこにも？ ナナの“全身タトゥー”12月11日、ファッション雑誌『Harper's BAZAAR Korea』は12月のデジタルカバーとして、ナナの写真を公開した。公開された写真の中でナナは、さまざまなデザインのランジェリーを着用してポーズを取っている。過度な演出のない自然な感性でホリデーの雰囲気を表現し、さらに深まったスタイルセンスを見せた。特に注目されるのは