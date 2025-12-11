コーヒーチェーンのタリーズコーヒーは、福袋「2026HAPPY BAG」を「タリーズ 公式オンラインストア」および「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」にて、12月12日(金)11時から数量限定で発売する。オンライン販売限定で合計8種類のセットを展開し、コーヒーや抽出器具、オリジナルグッズなどを組み合わせたアイテムをラインアップ。自宅で本格的な味わいを楽しめる内容となっている。〈タリーズ公式オンラインストアで販売する福袋〉