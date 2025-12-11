徳永こいのぼり岡山・和気町藤野 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回は、「羽子板」です。女の子が生まれた初めてのお正月にお祝いとして贈る風習があります。岡山県和気町の羽子板の販売店で答えてもらいました。 岡山県和気町の「徳永こいのぼり」です。年末にかけての時期、店内には職人が手がけた伝統的なデザインのものからモダンなものまで、いろいろな羽子板約150点が