松屋から、肉好きにはたまらない新作「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」が2025年12月16日（火）より発売されます。牛一頭からわずかしか取れない希少部位・ブリスケット肉と、香ばしく炒めた牛カルビを豪快に盛り付けた贅沢な一杯。にんにく醤油ソースが食欲を刺激し、シャキシャキのにんにくの芽やピリ辛キムチがアクセントに♡食べ応え満点のスタミナメニューを、ぜひチェックしてみてください。 希