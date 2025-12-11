ユネスコの無形文化遺産に日本が申請していた「越前鳥の子紙」など、6件が登録されました。日本では「歌舞伎」や「和食」「和紙」など、23の項目がユネスコの無形文化遺産に登録されています。政府は今回、すでに登録されている項目に、これまで入っていなかった行事や伝統技術6件を追加する「拡張提案」をしていましたが、インドで開催されたユネスコの政府間委員会で、先ほど、登録が決まりました。登録が決まったのは、▼「和紙