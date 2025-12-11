１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４５３円９８銭（０・９０％）安の５万１４８円８２銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ決定で主要株価が上昇し、日経平均も上昇して始まった。しかし、米ソフトウェア大手オラクルの決算内容が嫌気され、インフラ投資計画で協力関係にあるソフトバンクグループ株を中心に売りが広がり、東