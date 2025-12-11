［戦後８０年昭和百年］次代〈下〉８０年前の焼け野原から、戦後日本は道なき道を歩み出した。強い権力を持つ連合国軍総司令部（ＧＨＱ）による改革と、講和条約の締結を経て主権を回復し、やがて経済大国、平和国家としての国際的な地位を確立していく。焦土の横浜から車列は威容を誇るように、焼け跡の街を堂々と進んでいた。３０台はあるだろうトラックや乗用車のどれかに乗っているはずだ。戦意高揚のためにラジオから繰