きょう（11日）、皇居・東御苑への入園者数が4000万人に到達しました。東御苑は、旧江戸城の本丸などがあった場所を「皇居附属庭園」として整備したもので、1968年からは一般にも公開されています。きょう午後2時25分、累計の入園者数が4000万人に達しました。記念すべき4000万人目は、東京・品川区在住の主婦・山田裕美子さん（50）で、宮内庁から絵はがきなどの記念品を贈られました。入園4000万人目山田さん「ただただ驚きと